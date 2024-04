CR7 é punido com dois jogos de suspensão após atitude antidesportiva

O craque português Cristiano Ronaldo foi punido com dois jogos de suspensão pelo Comité de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Asharq Al-Awsat nesta terça-feira.

A punição decorre do cartão vermelho direto recebido por Ronaldo na derrota do Al Nassr para o Al Hilal por 2 a 1 na Supertaça da Arábia Saudita, no último dia 8. Na ocasião, o jogador de 37 anos agrediu Ali Al Bulayhi, do time rival treinado por Jorge Jesus, e depois confrontou o árbitro Mohammed Al Huwaish.

Apesar de se declarar inocente, Ronaldo desfalcará o Al Nassr nas próximas duas partidas do campeonato saudita, contra o Al-Fayha e o Al Khaleej, comandado por Pedro Emanuel. A ausência do astro português é um duro golpe para os planos do técnico Luís Castro.

Leia Também: Cotovelada! Cristiano Ronaldo é expulso e se revolta; veja