Cotovelada! Cristiano Ronaldo é expulso e se revolta; veja

Cristiano Ronaldo foi expulso por cartão vermelho direto durante a partida contra o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, nesta segunda-feira. O jogador deu uma cotovelada no peito de um adversário e foi obrigado a deixar o campo mais cedo.

Ronaldo não reagiu bem à expulsão e, irritado, atirou a braçadeira de capitão no chão. Ele ainda bateu palmas de forma irônica para o árbitro e apontou para o defensor do Al Hilal, Al-Bulayhi, pedindo que ele também fosse punido.

Em um lance fora da área, Ronaldo se envolveu em uma disputa com Al-Bulayhi e, ao tentar se livrar do adversário, deu uma cotovelada no peito do jogador. O árbitro, que estava próximo ao lance, não hesitou em mostrar o cartão vermelho direto para o português.

A expulsão de Cristiano Ronaldo está repercutiu nas redes sociais e na mídia internacional. Muitos internautas criticam a atitude do jogador, enquanto outros defendem que a cotovelada não foi intencional.

