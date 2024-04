Bayern Munique descarta Zidane e escolhe novo treinador

A novela no comando técnico do Bayern Munique parece ter um novo capítulo. De acordo com a Sky Sport alemã, a equipe bávara está em negociações avançadas para repatriar Julian Nagelsmann, treinador que demitiu há pouco mais de um ano e que atualmente comanda a seleção alemã.

As conversas entre as partes estariam acontecendo a bom ritmo, com a expectativa de um acordo de cinco anos a ser oficializado em breve, após o término da Eurocopa. A decisão de buscar Nagelsmann surge após a confirmação da saída de Thomas Tuchel da equipe principal ao final da temporada.

Inicialmente, outros nomes como Roberto de Zerbi (Brighton) e Unai Emery (Aston Villa) também foram cogitados pela diretoria bávara. No entanto, a Sky Sport descarta qualquer tipo de contato com Zinédine Zidane, que segue livre no mercado desde junho de 2021, quando deixou o Real Madrid pela segunda vez.

