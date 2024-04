"Vamos esperar que o senhor Mbappé fale", diz o técnico Luis Enrique

Na noite de terça-feira (16), após a épica vitória por 4 a 1 sobre o Barcelona que garantiu a vaga do PSG nas semifinais da Champions League, o técnico Luis Enrique não se esquivou de comentar a situação de Kylian Mbappé, que tudo indica deixará o clube ao final da temporada.

Com bom humor, o treinador espanhol brincou com a indefinição do futuro do craque francês, autor de dois gols na partida: "Se ele fica? Vamos esperar que o senhor Mbappé fale. A partir daí, vamos opinar. Sou uma testemunha silenciosa. O trabalho de pressão de Kylian hoje foi uma das chaves", disse Enrique, em entrevista à MARCA.

Elogiando a atuação do jogador, o treinador espanhol aproveitou para projetar o duelo das semifinais contra o Borussia Dortmund: "Seguramente será um jogo também louco. O Dortmund joga muito bom e é bom recordar que estivemos ambos no grupo da morte. Será difícil mas temos tempo para nos preparar. Temos muita vontade de dar alegrias aos nossos torcedores", finalizou Enrique.

