Oficial: Nagelsmann diz não ao Bayern e continua na seleção alemã

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira (19) a renovação do contrato com Julian Nagelsmann, colocando fim aos rumores que o ligavam ao Bayern de Munique a partir da próxima temporada. O treinador de 36 anos assinou um novo vínculo válido até o final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em setembro do ano passado, Nagelsmann havia firmado um acordo com a DFB até o fim da Eurocopa de 2024. Na ocasião, ele já demonstrava entusiasmo com o projeto: "É uma grande honra poder treinar a seleção nacional e trabalhar com os melhores jogadores do país. Temos a chance de inspirar um país inteiro com atuações bem-sucedidas e apaixonadas".

A renovação do contrato consolida a confiança da DFB no trabalho de Nagelsmann, que já conquistou duas vitórias importantes: contra a França e os Países Baixos em março.

"Esta é uma decisão do coração", disse Nagelsmann, citado pelos meios oficiais da federação alemã. "Fiquei muito sensibilizado com o entusiasmo dos torcedores. Juntos, queremos agora disputar um Campeonato da Europa com sucesso em casa, e é por isso que estamos todos a lutar. Depois disso, estou realmente ansioso pelo desafio do Campeonato do Mundo, juntamente com a minha equipa técnica", completou.

Com a assinatura do novo contrato, Nagelsmann se torna um dos treinadores com maior tempo de permanência na seleção alemã nos últimos anos. A expectativa é que ele conduza a equipe a um ciclo de sucesso, começando pela Eurocopa de 2024 em casa e culminando com a Copa do Mundo de 2026.

Leia Também: Futuro de Guardiola no Manchester em dúvida após eliminação na Champions