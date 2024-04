Messi é decisivo na vitória do Inter Miami, que já lidera o campeonato

O Inter Miami recebeu e venceu, na madrugada deste domingo, o Nashville (3-1), em jogo da 10.ª jornada da MLS, com Lionel Messi a ser decisivo ao ter participação direta nos três gols.

A equipe da casa até começou com o pé esquerdo, por conta de um gol contra de Negri (2'), mas Messi restabeleceu a igualdade aos 11 minutos, após uma jogada de insistência de Suárez.

Sergi Busquets ampliou a vantagem aos 39', após escanteio batido por Messi, e completou a virada do Inter Miami no marcador ainda antes do intervalo.

Na segunda parte Lionel Messi voltaria a aparecer para marcar o seu segundo gol e o último da partida, através de um pênalti, aos 81 minutos.

Feitas as contas, o Inter Miami chegou aos 18 pontos, saltando para a liderança (provisória) da Conferência Leste, sendo que os New York Redbulls têm menos dois e menos um jogo disputado.

