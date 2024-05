Bola rola no Brasileirão a partir de 1º de junho! Veja os próximos jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta terça-feira, 21, que o Campeonato Brasileiro será retomado com a disputa da sétima rodada no dia 1º de junho, um sábado, após a paralisação devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

O retorno estava inicialmente programado para a nona rodada, que agora será realizada nos dias 15 (sábado), 16 (domingo) e 17 (segunda-feira) do próximo mês. O oitavo compromisso do Brasileirão foi adiado para quarta, 12, e quinta, 13.

No comunicado, a CBF explicou que os jogos adiados de Grêmio, Internacional e Juventude serão remanejados conforme a disponibilidade no calendário.

Os três clubes gaúchos estarão em ação já na retomada do Brasileirão. O Grêmio será o primeiro a entrar em campo no sábado, 1º, às 16h (horário de Brasília) contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Algumas horas depois, às 18h30, o Internacional visitará o Cuiabá na Arena Pantanal. No mesmo horário, o Juventude enfrentará o Fluminense no Maracanã.

Jogos da 7ª rodada

Sábado (1º de junho)

Grêmio x Red Bull Bragantino

Vitória x Atlético-GO

Fluminense x Juventude

Cuiabá x Internacional

Corinthians x Botafogo

Domingo (2 de junho)

Atlético-MG x Bahia

Vasco x Flamengo

Criciúma x Palmeiras

São Paulo x Cruzeiro

Fortaleza x Athletico

Comunicado da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunica que, em razão do adiamento das 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino – 2024, decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou-se indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada.

Desse modo, sem prejuízo das deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico Extraordinário do dia 27 de maio de 2024, a CBF informa que a retomada da competição se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada em 1º e 2 de junho, datas originalmente reservadas para a 9ª rodada, preservando-se, assim, o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

A reprogramação das 7ª, 8ª e 9ª rodadas já anteriormente divulgadas observará a tabela anexa.

Quanto às partidas canceladas dos Clubes Gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras, de acordo com a disponibilidade de datas no calendário."

