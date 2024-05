A caminho do Real Madrid, Endrick não esquece Abel: "Aprendi muito"

Endrick está prestes a desembarcar na Espanha, após o Real Madrid ter persuadido o Palmeiras a liberá-lo por uma proposta de aproximadamente 35 milhões de euros, além de um adicional de 25 milhões de euros, sujeito ao cumprimento de metas.

Antes disso, o jovem avançado de apenas 17 anos concedeu uma entrevista detalhada à edição desta quinta-feira do jornal espanhol As. Durante a entrevista, Endrick fez questão de expressar sua gratidão pela ajuda do treinador português Abel Ferreira em sua jornada rumo a um dos maiores palcos do futebol mundial.

"Não considero que tenha tido um início tão ruim nesta temporada. Foi apenas um começo com menos minutos em campo", afirmou, referindo-se ao fato de ter sido substituído em 14 dos 19 jogos em que iniciou como titular em 2024.

"Nosso grupo é muito bom. O treinador Abel Ferreira sempre teve muitas opções de jogadores e táticas, e às vezes alguns se adaptam melhor a determinados jogos. Aprendi muito para poder desempenhar várias funções em campo", acrescentou.

