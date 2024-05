O motivo que pode impedir o reencontro de Casemiro e Cristiano Ronaldo

A permanência de Casemiro no Manchester United parece cada vez mais incerta, com a possibilidade de uma mudança para a Arábia Saudita ganhando força. Três clubes do país árabe demonstram interesse no jogador: Al Nassr, Al Ahli e Al Qasidiya.

No entanto, segundo informações do Goal, o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio, está hesitante em relação à contratação por um único motivo: o desempenho de Casemiro na última temporada, que ficou abaixo das expectativas.

Com isso, a possibilidade de Casemiro voltar a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, com quem atuou no Real Madrid e no Manchester United, se torna cada vez mais remota.

Al Ahli e Al Qasidiya seguem na disputa:

Apesar da hesitação do Al Nassr, Al Ahli e Al Qasidiya permanecem interessados em Casemiro. Ambos os clubes já estão cientes do valor pedido pelo Manchester United para liberar o meio-campista brasileiro: 35 milhões de euros.

Leia Também: Klopp desaba em lágrimas na última despedida do Liverpool; veja