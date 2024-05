Klopp desaba em lágrimas na última despedida do Liverpool; veja

Na noite desta terça-feira, Jurgen Klopp participou de uma despedida emocionante com os torcedores do Liverpool na M&S Bank Arena Liverpool. Durante o evento, enquanto respondia a várias perguntas, o treinador alemão não conteve as lágrimas ao ouvir os cânticos dos torcedores

Confira o vídeo.

