David Luiz faz no fim, Flamengo vence o Bahia e vira líder do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo marcou no fim e garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Bahia, na noite desta quinta-feira (20), no Maracanã. A partida, dura e muito disputada, foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi de David Luiz, de cabeça. Gerson e Everaldo marcaram ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Flamengo vira líder do Brasileirão, com 21 pontos. O Bahia estacionou nos 18 e caiu na tabela. O Botafogo tem 20.

Os dois times voltam a jogar no domingo pelo Brasileirão. O Flamengo tem o clássico com o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Bahia encara o Cruzeiro em casa, no mesmo horário.

A noite foi de reencontros. Everton Ribeiro foi recebido de braços abertos pela torcida, que o homenageou, e pelos jogadores. Ele deixou o campo aplaudido no segundo tempo. Já Rogério Ceni foi abraçado por vários atletas do Flamengo com quem trabalhou no passado.

Everton Cebolinha voltou de lesão, mas sentiu novamente. Ele foi titular após se recuperar de dores no músculo anterior da coxa direita, mas sentiu um incômodo no quadril e precisou sair no intervalo. Léo Ortiz foi outro a sentir e pedir para sair.

FLAMENGO

Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton); Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson, e Lorran (Gabigol); Luiz Araújo (Allan), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. T.: Tite.

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly (Biel); Everaldo (Ademir) e Thaciano (Estupiñán). T.: Rogério Ceni.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA), Jean Lucas (BAH)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gerson (aos 22 minutos do primeiro tempo), Everaldo (aos 34 minutos do primeiro tempo), David Luiz (aos 48 minutos do segundo tempo)