Veja contratações e alvos na abertura da janela de transferências do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou o tão esperado 10 de julho, dia em que a janela de transferências do Brasil reabre após meses de calmaria. A partir desta quarta, os times do Campeonato Brasileiro podem inscrever e utilizar novos jogadores.

AS CONTRATAÇÕES E RUMORES DO SEU TIME

Athletico-PR

Martín Varini (técnico): fechado

Lucas Rosa (lateral): especulado

Atlético-MG

Fausto Vera (volante): encaminhado

Lyanco (zagueiro): fechado

Bernard (meia): fechado

Bahia

Iago Borduchi (lateral): fechado

Botafogo

Allan (volante): fechado

Igor Jesus (atacante): fechado

Almada (meia): fechado

Corinthians

Ramón Díaz (técnico): encaminhado

Hugo Souza (goleiro): fechado

André Ramalho (zagueiro): encaminhado

Cristian Borja (lateral): no radar

Alex Santana (volante): encaminhado

Charles (volante): encaminhado

João Schmidt (volante): no radar

Balotelli (atacante): no radar

Cruzeiro

Cássio (goleiro): fechado

Jonathan Jesus (zagueiro): fechado

Walace (volante): fechado

Matheus Henrique (volante): fechado

Peralta (volante): fechado

Kaio Jorge (atacante): fechado

Lautaro Díaz (atacante): fechado

Flamengo

Marcos Antônio (meia): no radar

Paquetá (meia): no radar

Claudinho (meia-atacante): no radar

Dudu (atacante): no radar

Fluminense

Thiago Silva (zagueiro): fechado

Nonato (volante): fechado

Grêmio: ainda sem movimentações

Inter: ainda sem movimentações

Palmeiras

Giay (lateral): fechado

Felipe Anderson (meia): fechado

Maurício (meia): fechado

Gabigol (atacante): no radar

São Paulo

Alex Sandro (lateral): no radar

Cristian Borja (lateral): no radar

Thiago Mendes (volante): encaminhado

Vasco

Souza (volante): encaminhado

Coutinho (meia): encaminhado

Alex Teixeira (meia-atacante): encaminhado

Emerson Rodríguez (atacante): encaminhado

OUTROS TIMES

O Atlético-GO tem o meia Jorginho e o atacante Janderson encaminhados, enquanto o costarriquenho Joel Campbell é especulado. O Juventude, por outro lado, se reforçará com Ronie Carrillo e Diego Gonçalves.

Bragantino, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza e Vitória ainda não fizeram movimentações. Os clubes observam o mercado para reforçarem suas equipes.