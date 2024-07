Vasco anuncia a contratação de Philippe Coutinho

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou a contratação de Philippe Coutinho. Cria da base do Cruz-Maltino, o meia-atacante retorna ao clube depois de 14 anos.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", disse o jogador.

Coutinho, de 32 anos, assinou com o Vasco até o meio de 2025. Ele vai vestir a camisa 11.

O jogador chega por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. O vínculo com o clube inglês vai até julho de 2026. Na última temporada, defendeu o Al-Duhail, do Qatar.

A negociação durou dois meses, aproximadamente. Pedrinho, presidente do Vasco, tratou o tema com cautela nos últimos dias, mas já demonstrava otimismo.

Coutinho desembarcou no Brasil em maio. À época, questionado sobre as negociações com o clube da Colina, não escondeu a intenção de voltar. "Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe".

O meia-atacante começou no Vasco e foi vendido em 2008 para a Inter de Milão, da Itália. A transação girou em por 3,8 milhões de euros, cerca de R$ 10 milhões na cotação da época.

O jogador fez a última partida pelo Vasco em junho de 2010. Ele se despediu logo após completar 18 anos.

Coutinho defendeu diversos clubes na Europa. Ele atuou por Inter de Milão, da Itália, Espanyol, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, Aston Villa, da Inglaterra. Vestiu também a camisa do Al-Duhail, do Qatar.

O meia-atacante também chegou à seleção brasileira. Ele esteve na Copa do Mundo de 2018 e conquistou a Copa América no ano seguinte.