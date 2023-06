Homem é detido após entrar em casa de Pierce Brosnan e tomar banho

Um homem foi preso pela polícia após supostamente urinar e defecar no jardim do vizinho do ator, antes de invadir a propriedade, conforme relata a Sky News.

O incidente ocorreu na segunda-feira, 19 de junho. O suspeito invadiu a residência de Pierce em Malibu e teria utilizado o chuveiro externo para tomar banho.

De acordo com o TMZ, a polícia encontrou o homem distante da propriedade e o deteve.

Não se tem conhecimento se Brosnan estava em casa durante o incidente. O ator, de 70 anos, reside no local com sua esposa, Smith, de 59.

Vale lembrar que no ano passado, Pierce já havia apresentado uma queixa contra uma mulher, a acusando de persegui-lo a ele e sua família.

