Pink fica incrédula após fã jogar cinzas da mãe no palco durante show

Pink ficou chocada quando, durante seu show em Londres no fim de semana passado, um fã jogou as cinzas de sua mãe no palco em um saco.

Ao perceber o que tinha acontecido, a cantora pegou o saco e disse: "Isso é a sua mãe? Não sei como me sentir sobre isso".

Isso ocorreu enquanto ela estava cantando a música 'Just Like A Pill'. "Tenho que dizer que foi a primeira vez", acrescentou Pink mais tarde, conforme relatado pelo Daily Mail.

O momento foi gravado em vídeo e logo se espalhou pelas redes sociais.

e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj — jm (@jomas__) June 25, 2023

