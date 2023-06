Anitta nega rumores de namoro com ex-BBB Juliette

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta deu risada no Twitter ao descobrir que internautas criaram rumores de que ela estaria namorando Juliette. A cantora negou a história e fez questão de dizer que as duas amigas estão solteiras.

"E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e Juliette estamos namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha. A gente é irmã e solteirasssss. Eu emmm", escreveu a dona do hit 'Funk Rave' no Twitter.

Juliette respondeu o recado da amiga entrando na brincadeira: "Kkkkkkk... assume que tu me ama". Ela ainda brincou sugerindo um casamento entre as duas, mas com uma exigência: "com comunhão de bens".

Anitta e a campeã do BBB 21 ficaram amigas após o fim do programa. Juliette chegou a ficar hospedada com a mãe na casa da cantora no Rio de Janeiro por alguns dias e, desde então, a dupla divide momentos e viagens juntas.

No último mês de junho, as duas se juntaram a Jade Picon, Marina Sena e Vivi Wanderley em viagem pela Grécia.

Leia Também: Shakira revela pela 1.ª vez como descobriu traição de Gerard Piqué