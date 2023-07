Dua Lipa mostra bastidores com o elenco do filme 'Barbie'

Dua Lipa surpreendeu os seguidores com uma fotografia de bastidores e onde aparece junto do elenco do filme 'Barbie'.

Ao mostrar "imagens aleatórias da câmera", a cantora, de 27 anos, destacou na publicação que fez no Instagram a imagem dos bastidores na estreia do filme em Los Angeles.

Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae, Kate McKinnon, Hari Nef, America Ferrera, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans e Simu Liu são algumas das estrelas do elenco que podemos ver na fotografia, onde Dua Lipa aparece no centro do grupo com um vestido transparente.



© Instagram_dualipa

Veja abaixo a publicação onde Dua Lipa publica várias imagens aleatórias, incluindo a referida foto: