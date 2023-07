Leonardo DiCaprio passa férias em iate com Tobey Maguire

Leonardo DiCaprio está sempre debaixo do olho público e são poucas as vezes em que consegue escapar às lentes dos 'paparazzi'. Ainda esta semana, o ator voltou a ser 'apanhado', desta vez em momentos de descanso.

De acordo com a imprensa norte-americana, o ator esteve a aproveitar bons momentos com o grande amigo Tobey Maguire e foram vistos num iate em Saint-Tropez.

Entre as imagens captadas, podemos ver DiCaprio, de 48 anos, em tronco nu saltando do iate para a água. Mas também há fotos de Tobey Maguire, que deu vida à personagem Homem-Aranha, de 48 anos, sem camiseta ao sol.

