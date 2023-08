O gesto de Meghan Markle após ver o filme da 'Barbie'

No dia 4 de agosto, Meghan Markle celebrou seus 42 anos. A ocasião foi comemorada com uma celebração entre amigos e seu marido, o príncipe Harry, em um jantar em um restaurante italiano. Além disso, segundo relatos da revista Hello!, durante essa mesma semana, a duquesa de Sussex também aproveitou para assistir ao filme popular 'Barbie'.

No cinema, Meghan estava na companhia de amigas, incluindo Ellen DeGeneres e sua esposa, Portia De Rossi.

Após a sessão de cinema, o grupo seguiu para um hotel onde coincidiu com uma festa de despedida de solteira. Uma fonte relatou ao Page Six que Meghan se aproximou da noiva para desejar-lhe boa sorte.

