"Sem noção". Neymar elogia videoclipe ousado e não escapa às críticas

Neymar não tem a vida facilitada dentro de campo - nem fora dele. O jogador continua tendo o seu futuro desportivo por decidir mas tudo o que faz à parte do futebol também tem sido alvo de críticas.

Numa publicação feita no Instagram, o atleta elogiou um videoclipe muito ousado de Natti Natasha, o que está motivando muitas críticas.

O jogador mostrou-se vendo o vídeo na televisão e aproveitou para identificar a artista na postagem, com emojis de aplausos.

Na Internet, rapidamente surgiram opiniões que consideram que a publicação de Neymar é desrespeitosa, principalmente tendo em conta que a sua atual. companheira, Bruna Biancardi, está grávida.

