Morre a atriz Léa Garcia, aos 90 anos

Nesta terça-feira (15), morreu a atriz Léa Garcia, aos 90 anos. A veterana estava no Festival de Gramado, onde seria homenageada pelo conjunto da obra com o troféu Oscarito.

De acordo com o jornal 'O Globo', Léa estaria em uma coletiva de imprensa nesta tarde com a atriz Laura Cardoso, para comentar sua presença na edicação deste ano do festival de cinema.

A informação da morte foi confirmada pelos familiares de Léa, nas redes sociais: "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado da nossa amada Léa Garcia".

Na TV, a artista teve destaque em grandes papéis, como em "Acorrentados", de 1969, na Record, "Assim na Terra como no Céu", de 1970, na TV Globo, além de muitos outros trabalhos de destaque como em "O Clone". O último trabalho de Léa foi na série do Globoplay "Assédio", de 2018.

Ainda de acordo com a publicação, a atriz estava cotada também para participar do remake da novela "Renascer", de Bruno Luperi, baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, que estreia depois de "Terra e paixão", no horário das 21h da TV Globo.