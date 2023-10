Pela primeira vez, mulher transgénero vence o título de Miss Portugal

Marina Machete é a primeira mulher transgênero a participar e a vencer o concurso Miss Portugal. A jovem, de 28 anos, conquistou o título na noite de quinta-feira, num evento que decorreu em Borba, no distrito de Évora, e vai agora representar o país no concurso Miss Universo 2023.

Marina, que antes foi coroada como Miss Palmela, é assistente de bordo há cerca de cinco anos, segundo revelou num vídeo divulgado no canal de Youtube Miss Queen Portugal. "Tem sido uma experiência transformadora para expandir, não só, os meus horizontes, mas também para me alertar para a forma como outras culturas lidam com pessoas ‘trans’ em todo o mundo", afirmou.

"Como mulher transgênero lidei com vários obstáculos, mas felizmente, e sobretudo devido à minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância", acrescentou.

Recentemente, numa publicação na rede social Instagram, Marina Machete mostrou o seu "orgulho em ser a primeira mulher trans a competir para o título de Miss Universo Portugal. "Durante vários anos não foi possível participar e hoje orgulho-me de fazer parte deste incrível grupo de finalistas", destacou.

Atrás de Mariana Machete, ficou a Miss Guimarães como primeira dama e a Miss Câmara de Lobos como segunda.

O concurso Miss Universo decorre a 18 de novembro, em El Salvador. Atualmente o título cabe à norte-americana R'Bonney Gabriel, que foi coroada Miss Universo em 2022.