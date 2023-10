Momento entre David e Victoria Beckham viraliza: "Seja honesta"

Em 'Beckham', série documental da Netflix que conta a história do ex-jogador de futebol, David e Victoria Beckham dão a sua perspectiva individual sobre a vida do astro do futebol.

Contudo, um dos momentos solo de Victoria, como quando ela fala das origens da sua família, tornou-se viral pela forma como David interviu e a corrigiu.

"Acho que ambos vimos de famílias que trabalharam muito. Os nossos pais trabalharam muito, somos da classe operária", disse a ex-cantora das Spice Girls.

Neste momento, o companheiro abre a porta, entra na sala e pede: "Seja honesta". "Mas estou sendo", respondeu Victoria.

"Que carro é que o teu pai dirigia para te levar à escola?", questionou David.

"Não é uma resposta simples, depende", comentou a designer, visivelmente confusa.

Depois da insistência do marido, Victoria acabou por responder. "Ok, nos anos 80 o meu pai tinha um Rolls Royce".

Veja o momento: