Famosos que dividem a mesma casa ou já moraram juntos! - Essas celebridades chegaram ao estrelato, mas o caminho deles até o sucesso foi árduo. E, não muito diferente de nós, esses artistas já tiveram problemas como um orçamento apertado no início de carreira e dividiram um quarto na faculdade ou um apartamento em seus primeiros trabalhos. Afinal, nada como ter um amigo para compartilhar histórias e também despesas, né? Mas há casos de famosos que resolveram dividir o mesmo teto depois da fama. Inclusive, no 'De Frente com Blogueirinha', Anitta falou um pouco da sua vida nos Estados Unidos e revelou curiosidades como o fato de ter uma casa própria em Miami e alugar um imóvel com Bruna Marquezine em Los Angeles. "Ainda não nos encontramos lá. Ela está lá agora, depois eu vou em outro momento que não sei se ela vai estar. É uma casa imensa, a gente não consegue nem se ver, é linda", disse a cantora na entrevista que foi ao ar em 11 de outubro de 2023. "Eu não amo morar em L.A., então eu resisto um pouco pra comprar casa lá. Não sou muito fã, prefiro morar em Miami. É uma energia mais seca, mais plástica. Miami é mais caloroso", explicou a Poderosa. Na galeria, descubra outras estrelas que já moraram juntas!

© <p>Getty Images</p>