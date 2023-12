Ex-BBB alfineta Viih por polêmica sobre jogo de azar e é detonado por Eli

Numa troca acalorada nas redes sociais, Eliezer detonou Rodrigo Mussi ao defender sua esposa, Viih Tube, após comentários deste sobre o envolvimento da influencer com a Blaze, uma empresa de jogos de azar. Acusando Mussi de ser "interesseiro" e questionando se ele devolveu dinheiro de parcerias passadas, Eliezer expôs tensões e descontentamentos, destacando a falta de agradecimento por parte do amigo em relação ao apoio recebido após um grave acidente.

"Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer. "Quem pagava mais estava lá nos seus Stories lá, você devolveu o dinheiro?", disse ele.

Eliezer falou então sobre a forma como Rodrigo tratou Viih - recentemente ela falou que os dois não têm mais qualquer tipo de relação. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela [com] um 'obrigado' ou, se não, você perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim 'Quanto que foi? (...) quanto foi, Viih, que você gastou comigo? Quanto que foi o seu tempo?", perguntou Eliezer, bastante irritado no vídeo.

Leia Também: Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha