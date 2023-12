Mudaram muito? A aparência dos astros e estrelas no começo e no fim de séries famosas - As sitcoms fazem parte da história da televisão desde, praticamente, o surgimento da TV. Todo mundo gosta de dar uma boa risada e as séries de comédia têm sido uma fonte confiável e popular de humor. Um ótimo roteiro em conjunto com elenco estelar transformaram esses programas na magia televisiva. Essencialmente, é o elenco que nos faz assistir uma sitcom repetidas vezes. Sejam seus percalços, aventuras, desventuras ou frases impactantes, os atores certos levam os espectadores a um mundo fictício com personagens tão autênticos que a gente simplesmente esquece que eles não são reais. No entanto, ao longo das temporadas, boa parte do elenco acaba mudando, seja fisicamente ou sendo substituída por diferentes atores. Então, para ver como os astros e estrelas de algumas das séries mais populares mudaram ao longo dos anos, confira esta galeria!

