Estrela de reality revela cicatriz após cirurgia para remover câncer

Ex-participante do The Real Housewives of Beverly Hills," Teddi Mellencamp Arroyave compartilhou no Instagram o resultado de mais um capítulo em sua luta contra o melanoma.

Uma imagem marcante revela a cicatriz em suas costas após passar por uma cirurgia para remover o câncer de pele.

“Alguém acabou de me enviar uma mensagem dizendo que minha cicatriz parece uma baleia engolindo bolhas. Isso me fez rir”, disse Mellecamp. Ela compartilhou que havia sido diagnosticada com seu 13º melanoma no ano passado, em setembro.



No início da semana, Mellencamp Arroyave revelou que sua cirurgia “correu bem”, antes de explicar o procedimento aos seus seguidores. “Eu passei especificamente por um 'melanoma de excisão ampla, reconstrução de defeitos de tecidos moles com rearranjo de tecidos adjacentes'. Basicamente, eles cortaram a área do meu ombro e substituíram-na por uma aba de pele por baixo nas minhas costas. Mas a dor e o desconforto valem a pena”, explicou ela

