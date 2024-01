O incrível presente que Cristiano Ronaldo ofereceu a Luan Santana

Luan Santana, um dos artistas brasileiros mais famosos do momento, passou o final de ano na Ilha da Madeira, em Portugal, na companhia de Cristiano Ronaldo e sua família.

As irmãs do craque compartilharam nas redes sociais que Luan deu um show privado para o clã Aveiro e amigos, animando assim a virada do ano.

E se você acha que o cantor saiu de mãos vazias do lugar, enganou-se. De acordo com o jornalista Leo Dias, Ronaldo presenteou Luan Santana com um relógio da marca de luxo Rolex.

Em declarações ao jornalista, Luan lembra como reagiu: "Meu Deus, é meu primeiro Rolex. Que momento! Das mãos do homem. Vou usá-lo agora", disse na época.



O relógio, que ainda não foi revelado, deve ter um valor estimado de dezenas de milhares de reais.

A amizade entre Luan Santana e Cristiano Ronaldo começou em 2023, quando o cantor foi convidado para se apresentar em um evento privado do jogador em Portugal. Desde então, eles se tornaram amigos próximos.

