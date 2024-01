Famosos que se separaram e permaneceram amigos - Terminar um relacionamento é uma decisão muito difícil. Separar e continuar amigo do ex, é uma prova de maturidade. E muitas celebridades deram o bom exemplo, superando possíveis mágoas do passado em prol dos filhos ou mesmo porque resolveram bem as diferenças após o rompimento. Na galeria, relembre ex-casais famosos que conseguiram continuar amigos!

© AgNews