Jojo Todynho dispara contra críticas: 'Bonita é minha conta bancária'

Jojo Todynho, aos 26 anos, decidiu se pronunciar após receber prints de comentários maldosos sobre seu corpo. A cantora virou tema nas redes sociais após participar do ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel no domingo (21), onde caiu no samba.

Nos Stories do Instagram, a ex-campeã de A Fazenda destacou: "Deixa eu dar um recado. Estão me mandando prints no direct [e dizendo]: 'Entra não sei onde. Olha isso aqui. Não sei o que lá. Estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite'. Corpo da mulher brasileira é isso aí".

Jojo continuou: "Bonita... vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Posso falar rasgado? Bonita é minha conta bancária. Linda. Você que está falando da minha bunda, que tem celulite e que é feia, sua bunda é bonita e você é dura [sem dinheiro]. Essa conta não está batendo, amor. De que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura. Faça-me o favor, querida".

