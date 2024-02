Canção israelense pede a morte de Dua Lipa, Bella Hadid e Mia Khalifa

Uma dupla de rappers israelenses provocou polêmica ao lançar uma música que, alegadamente, incita à violência contra Dua Lipa, Bella Hadid e Mia Khalifa. As artistas Ness e Stilla afirmam que a canção, intitulada "Harbu Darbu", é um "hino de guerra" destinado a elevar a moral das tropas em meio à ação militar na Faixa de Gaza, após os ataques do Hamas em 7 de outubro.

De acordo com o jornal The Independent, a música, que acumulou mais de 18 milhões de visualizações no YouTube desde seu lançamento em 14 de novembro, gerou controvérsia por sua linguagem agressiva e pelas referências a personalidades que expressaram apoio à causa palestina. O conteúdo da música foi fortemente criticado por partes da sociedade israelense, enquanto os artistas defendem a criação como uma expressão patriótica.

A canção apela às FDI para “fazer chover uma tempestade” e “atacar” uma lista de indivíduos, incluindo as mulheres que apoiaram a causa palestiniana ou apelaram por um cessar-fogo.

O rapper, Nessya Levi (Ness), 21 anos, comemora os ataques aéreos israelenses em Gaza dizendo: “Prepare-se porque aí vem a força aérea. Você pode sentir os tremores até Tel Aviv”.

Enquanto isso, Dor Soroker (Stilla), 25 anos, refere-se aos “filhos de Amaleque”, uma referência bíblica controversa também feita pelo Presidente Benjamin Netanyahu, que o Tribunal Internacional de Justiça considerou que poderia ser considerada “plausível” de intenção genocida. Soroker defendeu a letra e diz que recebeu ameaças de morte como resultado.

“Eles nos fizeram parecer um bando de fascistas judeus que querem matar árabes”, disse ele em entrevista ao site “Ynet”. “Estamos representando o país e essa música levanta o moral, então aceitaremos as ameaças. Vale a pena."

Um outro trecho também faz referência a Mohammed Deif, líder das brigadas al-Qassam do Hamas, e inclui uma possível conotação racializada aos palestinos. O conteúdo sugere uma ameaça de violência, mencionando que todas as unidades das Forças de Defesa de Israel (FDI) estão vindo para "fazer Harbu Darbu de cabeça para baixo".

"Todas as unidades das FDI estão vindo para fazer Harbu Darbu de cabeça para baixo.

Outro “X” no rifle (porque todo cachorro receberá o que merece).

Espere até deixarmos cair como chuva em vocês, vadias. Todos que planejaram, apoiaram, executaram, assassinaram. Estão encrencadas. Você ouve?

Nasrallah. Mohammed Deif. Haniyeh. Abu Baklawa. Bela Hadid. Dua Lipa. Mia Khalifa.

Todo cachorro receberá o que merece.

Todas as unidades das FDI estão em condições de colocar a guerra e a dor em sua cabeça.

O jornal "Independent" tentou entrar em contato com os representantes dos artistas e das personalidades citadas, mas não obteve resposta até o momento da publicação da reportagem.

