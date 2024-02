Joana Sanz publica por engano carta que Daniel Alves lhe escreveu

Joana Sanz é um dos poucos apoios que restaram a Daniel Alves após o jogador ter sido preso preventivamente, acusado de estuprar uma jovem em uma discoteca de Barcelona.

O atleta expressou o seu amor através de uma carta. Foi a própria modelo quem a compartilhou nas suas redes sociais, embora o tenha feito sem querer e apagado imediatamente, garantindo que foi um erro.

"Publiquei por engano algo para todos que era para 'melhores amigos' [uma funcionalidade dos stories do Instagram que deixa as fotografias ou vídeos visíveis apenas um grupo específico de pessoas, selecionadas pelo utilizador]", começou dizendo.

"Foi uma tremenda velocidade dos meios de comunicação. Ativaram as notificações do meu Instagram ou algo assim?", questionou, surpreendendo-se com a rapidez com que a imprensa conseguiu uma gravação de tela onde se pode ler o conteúdo da carta.

Entretanto, o programa espanhol 'Telecinco' exibiu o documento. Leia abaixo a carta na íntegra.

"Dentro da minha imperfeição aprendi que não posso dedicar o meu tempo ao que foi, mas sim transformar a minha energia no que é. E o que é; é que você é o que sonhei. O que sonhei e o que continuo sonhando. Todos os caminhos, quero percorrer com você. Não me enganei na mulher... sim, é você. Não há um único dia, nem um único momento, nem um único plano em que você não esteja. Rezo todos os dias para que chegue o dia em que possa te ver acordar. A saudade é não poder fazer isso agora. A saudade será de quem não tem motivos para sonhar. Te amo e te sinto todos os dias, num lugar onde só você tem acesso. Seja onde for, como for, o que for, mas contigo ao meu lado sempre. Sinto saudades tuas. Te amo", escreveu.



