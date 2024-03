Luana Piovani desabafa sobre mudança do filho para casa de Pedro Scooby

Luana Piovani usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para criticar novamente o ex-marido Pedro Scooby, mencionando o processo que o surfista iniciou contra ela. O carioca de 35 anos move uma ação judicial para proibir que a atriz compartilhe opiniões desfavoráveis sobre ele na internet. Em um vídeo postado em seus Stories no Instagram, Luana desabafou sobre a mudança do filho mais velho, Dom, de 11 anos, para a casa do pai, no Rio de Janeiro.

"A decisão que tomei há um ano finalmente se concretizou, e, graças a Deus, tive tempo para confirmar que estava certa. No passado, não pude fazer isso (permitir que Dom se mudasse para o Brasil para viver com o pai) porque em Portugal não é permitido separar irmãos", explicou a atriz, que reside em Cascais, próximo a Lisboa. Segundo Luana, foi o próprio filho quem expressou o desejo de retornar ao país natal e morar com o pai. Quando anunciou o fato há um mês, ela admitiu que demorou a aceitar a escolha do filho.

"Meu coração ficou muito apertado, mas compreendi que tudo na vida é um processo. Decidi que ele voltaria no início do ano passado. Senti-me a pior mãe do mundo. Sofri, mas percebi que não adianta insistir em um erro. Não adianta idealizar um filho", confessou. Nos últimos anos, Dom manifestou o desejo de se tornar atleta, inspirando-se na carreira de Scooby. "Eles têm o direito de viver essa fantasia. Ele está indo para um lugar amoroso, onde será bem cuidado. Acho que ele tem o direito de escolher sua própria felicidade, pois tem educação e saúde lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho, da família, dos meus outros dois filhos, do pai, da mãe e de mim mesma", reconheceu Luana.





