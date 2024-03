Luana Piovani bate os sapatos em frente ao Tribunal, em Portugal

A atriz Luana Piovani causou reboliço na internet nesta segunda-feira (18) ao compartilhar um vídeo inusitado em seus stories, no Instagram. Após uma nova audiência contra seu ex-marido, Pedro Scooby, no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, em Portugal, Luana tirou os sapatos e fez um gesto simbólico em frente ao prédio.

No vídeo, a atriz aparece descalça, batendo os sapatos com as mãos e dizendo: "Estou aqui para mostrar que este lugar não me intimida". O gesto, interpretado como um protesto contra o tribunal e o que ele representa para ela, dividiu opiniões nas redes sociais.

A audiência com Pedro Scooby teria como objetivo discutir questões relacionadas à guarda dos filhos do casal.

