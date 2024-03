Luana Piovani não consegue pagar as compras e tem a água cortada

A atriz Luana Piovani, que reside em Portugal, compartilhou em suas redes sociais um momento de grande estresse que vivenciou recentemente. Em seus stories no Instagram, ela relatou que passou por uma situação constrangedora em um supermercado quando nenhum dos seus cartões de crédito ou a aplicação MBWAY funcionaram. Luana culpou o banco pelo problema e disse que já havia buscado resolver a situação diversas vezes sem sucesso.

"Pensem em alguém estressada. Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado, e a bomba desse banco não funciona", desabafou a atriz. Ela ainda revelou que precisou ir ao banco várias vezes para tentar solucionar o problema, mas que nada havia sido resolvido.

Água cortada em casa:

Mais tarde, Luana voltou a usar as redes sociais para relatar mais um problema causado pelo banco. A atriz contou que teve a água cortada em casa porque o débito direto não funcionou e a conta não foi paga. Indignada, ela questionou a instituição bancária e disse que se sentia humilhada e sem ter como resolver a situação.

