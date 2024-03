Surpresa de Eliezer para Viih Tube e Lua: "Jardim da Lua" encanta web

O influenciador Eliezer preparou uma surpresa emocionante para sua esposa, Viih Tube, e sua filha, Lua, em sua nova mansão luxuosa.

Na quarta-feira (20/03), Eliezer impressionou as duas com um "Jardim da Lua", um jardim suspenso com vista para o quarto da herdeira, com o nome da pequena escrito em destaque.

"A Lua tem um jardim só para ela", contou Eliezer, emocionado. Ele confessou que, no passado, teria achado a ideia brega, mas que agora não se importa: "Sou brega mesmo e apaixonado por elas".

O vídeo da reação de Viih e Lua ao verem a surpresa encantou a internet. Viih ficou emocionada e Lua, ainda bebê, sorriu para o pai.