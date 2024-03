Instrutora de ioga se pronuncia sobre relação com Lucas Lima

Vi Bueno Maruca, instrutora de ioga apontada como affair de Lucas Lima, ex-marido de Sandy, finalmente se pronunciou sobre o encontro com o músico. Ela esclareceu que os dois estavam se conhecendo, mas que não havia nada sério entre eles.

Após o pronunciamento, Vi foi duramente criticada por outras mulheres nas redes sociais. Em resposta, ela lamentou o comportamento feminino e questionou a perpetuação de julgamentos entre mulheres.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Vi desabafou sobre a repercussão do encontro com Lucas. Ela disse que não queria se pronunciar, mas se sentiu pressionada pela constante exposição do assunto.

"Eu sinto que a gente, às vezes, tem que falar sobre. Deixei de falar por um bom tempo, primeiro porque achei que não era necessário, segundo que achei que ia jogar mais m*rda no ventilador e terceiro porque achei que tinha que preservar todo mundo envolvido. Eu achava que com o tempo ia passar, mas esse negócio ainda está vindo, reverberando"

Vi definiu o encontro com Lucas como "duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais". Ela admitiu que a relação era "verde ainda".

"O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa muito imatura, verde ainda"

"Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar".

