Filhos de Michael Jackson se reúnem para estreia de musical em Londres

Inglaterra - Os três filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Blanket, fizeram uma rara aparição pública juntos na quarta-feira (27), durante a estreia do musical "MJ: The Musical" em Londres.

A performance em homenagem ao Rei do Pop, realizada no Teatro Prince Edward, contou com a presença da imprensa e de outros convidados. Os irmãos, que geralmente evitam os holofotes, posaram para fotos lado a lado no tapete vermelho do evento.

Prince, de 27 anos, Paris, de 25, e Blanket, de 22, usavam ternos pretos, enquanto Paris optou por um vestido marrom. Prince e Paris, filhos de Jackson com Debbie Rowe, já haviam sido vistos juntos em público em outros eventos nos últimos anos, como a cerimônia do Tony Awards em junho de 2022.

A aparição conjunta dos três irmãos ocorre em meio a uma polêmica familiar. Blanket entrou na justiça para impedir que sua avó, Katherine Jackson, utilize a herança deixada pelo astro em outro processo jurídico.

Leia Também: Briga judicial revela quanto mãe de Michael Jackson já recebeu de herança

Anteriormente, Blanket e Katherine se uniram no tribunal para contestar um acordo entre os responsáveis pelo espólio de Michael e a Sony para a venda de metade do catálogo musical do cantor por US$ 600 milhões, segundo o TMZ.

Embora a família Jackson tenha perdido a ação, Katherine pretende entrar com um recurso utilizando o dinheiro deixado pelo filho. Blanket, no entanto, acredita que as chances de vitória são mínimas e, por isso, desistiu de seguir em frente e quer impedir que a avó utilize parte da herança para continuar na disputa, já que ela teria recursos próprios para arcar com os honorários dos advogados.

Leia Também: Luana detona Scooby: Dom pro Brasil é "lobos por hienas"