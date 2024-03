Briga judicial revela quanto mãe de Michael Jackson já recebeu de herança

A briga judicial entre Katherine Jackson, mãe de Michael Jackson, e seu neto Blanket Jackson, o filho caçula do cantor, revelou quanto a matriarca da família já recebeu da herança desde a morte de Michael em 2009.

Tudo começou quando Katherine pediu para usar o dinheiro da herança para pagar seus advogados em um recurso contra a venda de parte do catálogo musical de Michael para a Sony.

Katherine e Blanket entraram com um processo para evitar a venda, que rendeu US$ 600 milhões (cerca de R$ 3.030 milhões), mas perderam. Blanket acatou a decisão, mas Katherine decidiu continuar a batalha judicial.

Blanket não quer mais que os recursos da herança sejam usados no processo, pois Katherine recebe uma "mesada" milionária. Um representante do espólio revelou ao site TMZ que Katherine já recebeu mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 275 milhões) nos últimos 15 anos.

Grande parte da fortuna vem de uma mesada mensal de mais de R$ 3.985 mil, estipulada pelos inventariantes. Esse dinheiro, além de outros aportes, representa US$ 33 milhões (cerca de R$ 167 milhões) do total recebido por Katherine desde 2009.

Documentos judiciais revelam que Katherine investiu mais de US$ 15 milhões (cerca de R$ 76 milhões) na compra e reforma de sua casa. Ela também usa a verba para transporte, jardineiro, personal chef e segurança.

Leia Também: Por que Faustão ainda não recebeu alta após quase um mês internado?