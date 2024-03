Luana detona Scooby: Dom pro Brasil é "lobos por hienas"

Em uma série de stories publicados na manhã desta quarta-feira (27), Luana Piovani, de 47 anos, voltou a alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby, de 35. A atriz, que recentemente se reencontrou com o surfista para o aniversário de 12 anos do filho mais velho, Dom, criticou a mudança do menino para o Brasil e a forma como ele cuida dos filhos.

Dom, que vive em Portugal com a mãe e os irmãos, irá se mudar para o Brasil para morar com Scooby, Cintia Dicker e a irmã mais nova, Aurora. "A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas", disse Luana sobre a mudança.

A atriz também criticou o surfista por não ajudá-la a organizar a festa de aniversário de Dom e insinuou que ele não é presente na vida de nenhum dos filhos. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival de música. Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá, e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal que é cool.", escreveu ela, comentando a passagem de Scooby pelo Lollapalooza.

Luana ainda detalhou alguns comportamentos do filho mais velho. "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha".

"Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe apenas nas férias. Parece mesmo bem mais fácil", concluiu a atriz.

