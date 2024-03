Vídeo antigo: Jennifer Lopez gera revolta ao cuspir na mão de assistente

Um vídeo antigo de Jennifer Lopez voltou a circular nas redes sociais esta semana, gerando indignação entre os internautas. Nas imagens, a cantora aparece cuspindo, aparentemente, uma chiclete na mão de uma de suas assistentes durante uma filmagem em Nova York.

O comportamento de JLo foi considerado "rude" e "desagradável" por muitos internautas, que criticaram a artista por não ter utilizado um guardanapo ou outro método mais higiênico para se livrar da goma de mascar.

Alguns fãs tentaram defender a cantora, alegando que cuspir na mão da assistente é um comportamento comum durante filmagens, quando não há tempo para procurar um recipiente adequado. No entanto, a maioria dos comentários condenou a atitude de Jennifer Lopez, considerada anti-higiênica e desrespeitosa com a assistente.

O vídeo ressurgiu seis anos após o incidente original, mas o debate sobre o comportamento da cantora permanece acalorado. A repercussão negativa demonstra a importância de figuras públicas se atentarem à sua conduta em público, especialmente em relação aos profissionais que trabalham com elas.

Here's JLO spitting chewing gum into her assistant's hand in the middle of New York City.



Such rude and nasty behavior. There is no reason to treat your employees like this. pic.twitter.com/W10gdTqOJK