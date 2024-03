Como fica a relação com Joana Sanz agora que Dani Alves deixou a prisão?

Após passar 14 meses e cinco dias na prisão, Dani Alves foi liberado sob condicional na segunda-feira, após pagar uma fiança de um milhão de euros (5,4 milhões de reais), e desde então tem estado sob os holofotes. Uma das questões que tem sido levantada é sobre como fica sua relação com Joana Sanz, assunto que foi discutido no programa 'Así es la vida'.

Após deixar a prisão, Dani Alves aparentemente se refugiou na casa da família em Barcelona. No entanto, relatos sugerem que na primeira noite em liberdade ele não teve a companhia de Joana Sanz - apesar de meses em que ela reside na mesma casa.

Enquanto Daniel Alves estava detido, seu casamento com a modelo foi frequentemente mencionado na imprensa. Inicialmente, Joana Sanz parecia estar disposta a divorciar-se, mas isso não ocorreu. A esposa do jogador deixou claro que estaria ao lado de Dani Alves neste processo, mas sem esclarecer se isso seria como amiga ou companheira. Contudo, parece que a relação chegou ao fim.

Ao comentar a festa que o jogador de futebol organizou logo após sair da prisão, na terça-feira, Makoke relatou no 'Así es la vida': "Me disseram que Joana Sanz não apareceu em nenhum momento. É verdade que ela estava em casa quando Dani não estava. Mas uma vez que Dani chegou, ela não apareceu e não irá aparecer. Não houve reconciliação e parece que ela não tem intenção de voltar para casa ou ficar com ele".

Leia Também: Dani Alves organiza festa em casa e recebe visitas de amigos encapuzados

Leia Também: Dani Alves pede hambúrger e flores para Joana Sanz após saída da prisão