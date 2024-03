A primeira vez dos famosos no tapete vermelho; tão jovens e diferentes! - Já acompanhamos há tanto tempo as vidas das estrelas de Hollywood que até esquecemos de como eram antes da fama. Mas, ao olhar as fotos de antigamente, é interessante notar como essas celebridades mudaram muito ao longo dos anos, tanto fisicamente quando na maneira de se vestir. Alguns pareciam completamente despreparados para a fama internacional que estava por vir. Outros pareciam adoravelmente inocentes. De premiações a lançamentos de filmes, veja como eram as estrelas em suas primeiras aparições no tapete vermelho!

© <p>Getty Images</p>