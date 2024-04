Ator Michael Stuhlbarg, de "Boardwalk Empire", é agredido em Nova York

O ator Michael Stuhlbarg, conhecido por interpretar Arnold Rothstein na série "Boardwalk Empire: O Império do Contrabando", foi vítima de um ataque na noite de domingo (31) nos arredores do Central Park, em Nova York.

De acordo com New York Posto, Stuhlbarg, 55 anos, caminhava por volta das 19h45 quando foi atingido no pescoço por uma pedra lançada por Xavier Israel, 27 anos, um homem em situação de rua. Israel possui antecedentes criminais, incluindo agressão e roubo, e estava em liberdade condicional no momento do ataque.

Uma testemunha presenciou a agressão e acionou a polícia. Stuhlbarg recusou atendimento médico, apesar de apresentar hematoma e dores no local. O ator não quis se manifestar sobre o caso.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Stuhlbarg correu por uma ciclofaixa em perseguição a Israel, que tentava escapar.

Stuhlbarg é conhecido por seus papéis em "Boardwalk Empire", "Me Chame Pelo Seu Nome" e "The Looming Tower".

Atualmente, ele se prepara para a estreia da peça "Patriots" na Broadway.

A investigação sobre o caso está em andamento.

Stuhlbarg não se manifestou publicamente sobre o ataque.

O ataque aconteceu a poucos quilômetros de distância de onde o personagem de Stuhlbarg em "Boardwalk Empire" foi morto.

Leia Também: Key Alves diz que vai voltar a jogar vôlei: 'BBB foi só um sonho'