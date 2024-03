Key Alves diz que vai voltar a jogar vôlei: 'BBB foi só um sonho'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Key Alves vai voltar a jogar vôlei. A ex-BBB fechou contrato com um clube dos Estados Unidos para disputar a liga feminina profissional no ano que vem. "Eu sou jogadora de vôlei. Foram 13 anos jogando e eu só parei porque sofri uma grave lesão", diz Key, que ainda não pode anunciar o nome do clube.

A alcunha de ex-BBB não aborrece Key. Pelo contrário. Ela diz ter gratidão por ter sido convidada pela produção. "Sabe um sonho distante? Era assim que eu via programa e não é que eu entrei? É isso: realizei um sonho e por mais que as pessoas cismam em me rotular como uma ex-jogadora, o esporte é a minha vida, a minha profissão", explica ela, que elegeu Davi como seu favorito do BBB 24. "Depois dele, torço pela Bia e em terceiro lugar a Fernanda.

Convidada do On Board Festival, ela diz que desde pequena tem ligação com sertanejo por causa do pai. "Sempre ouvi em casa e sei várias músicas. Pena que não tenho voz, porque adoraria saber cantar de verdade".

Key também falou sobre ter seu nome envolvido em supostos namoros e affairs. "Já fiquei chateada. Hoje não ligo. É curioso que as pessoas só queiram saber isso, com quem estou (risos). Agora, eu fico na minha, porque quando espalhava não dava muito certo", conclui.

