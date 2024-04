Indireta de Hailey Bieber para Selena Gomez reacende rivalidade

Hailey Baldwin Bieber, esposa de Justin Bieber, gerou especulações sobre uma possível indireta à Selena Gomez, ex-namorada do cantor, em uma postagem sobre o novo álbum de Beyoncé. A menção à música "Cowboy Carter", cover de "Jolene" que aborda infidelidade, foi interpretada por alguns fãs de Selena como uma provocação.

Vale ressaltar que a relação entre as duas artistas já foi marcada por rivalidade, alimentada principalmente pelos fãs. No início de 2023, após anos de conflito virtual, elas iniciaram um processo de reconciliação, se seguindo no Instagram e defendendo uma a outra publicamente.

A suposta indireta de Hailey reacende a antiga rivalidade. Segundo o site TMZ, os fãs de Selena acreditam que a modelo esteja fazendo referência aos problemas no relacionamento de Justin com a cantora no passado.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre o assunto. Selena Gomez namora o produtor musical Benny Blanco desde janeiro de 2023, enquanto Justin Bieber e Hailey estão casados desde 2018.

