Hailey Bieber cogita "separação experimental" de Justin, segundo revista

Em meio a rumores e dificuldades, a modelo Hailey Bieber, 27 anos, estaria pensando em pedir uma "separação experimental" do cantor Justin Bieber, 30 anos, de acordo com uma fonte da revista In Touch.

Hailey busca um espaço para se reordenar. "Ela está passando por dificuldades", explica a fonte. "Só precisa de tempo para resolver as coisas por conta própria."

A modelo ainda se recupera dos rumores de divórcio iniciados pelo próprio pai de Justin, Stephen Baldwin, que pediu orações pelo casal. Nas redes sociais, internautas questionam a ausência de Justin nas publicações de Hailey.

Problemas de saúde também afetaram a relação. Em 2022, Hailey sofreu um derrame e Justin foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt. Apesar da recuperação de ambos, a situação teria impactado o relacionamento.

"Hailey só quer morar sozinha por um tempo", diz a fonte. No entanto, ela não deseja desistir do casamento. "Hailey não está pedindo o divórcio. Ela sabe que Justin se sente magoado e confuso, mas ela também se sente perdida. Só precisa de uma pausa."

Essa "separação experimental" seria um "tempo" com objetivos mais definidos, considerando o matrimônio. Eles se separariam por um período sem necessidade de divórcio, testando cenários e evitando decisões precipitadas.

