Filha de brasileira: quem é Hailey Bieber, 27, mulher de Justin Bieber

(FOLHAPRESS) - Nascida em Tucson, Arizona, com um sobrenome de peso, Hailey Bieber cresceu em um mundo cercado de artistas e socialites. A modelo, de 27 anos, faz parte da família Baldwin, considerada um clã no meio artístico. O pai dela é o ator Stephen Baldwin, o caçula dos irmãos Alec, Daniel e Billy Baldwin, todos atores.

Os Baldwin descendem da primeira linhagem da aristocracia norte-americana. Seus antepassados estiveram entre os britânicos pioneiros na colonização das terras que hoje formam os Estados Unidos.

A mãe de Hailey é a designer brasileira Kennya Deodato Baldwin, que descende da alta sociedade carioca. Kennya é filha do pianista e compositor Eumir Deodato, um dos expoentes da Bossa Nova. Radicado nos Estados Unidos desde os anos 1960, ele fez parcerias com Frank Sinatra, Aretha Franklin, Tom Jobim e, mais recentemente, Björk.

A avó materna de Hailey é a mineira Rute Almeida, a quem a jovem chama carinhosamente de Nana. Ela vive nos EUA e aparece bastante nas redes sociais da neta. Há alguns dias viralizou um vídeo em que a modelo aparece com a sobrinha no colo, cantando (com sotaque brasileiro perfeito) "Boi da cara preta", clássico da cantiga popular para ninar crianças e com a qual Dorival Caymmi costumava botar a filha, Nana Caymmi, para dormir. "Minha avó costumava cantar para mim", escreveu ela na legenda.

EVASÃO ESCOLAR

Apesar do farto background sociocultural e econômico de sua família (ou talvez por causa dele), Hailey não concluiu o segundo grau. Ela quase não frequentou a escola, tendo estudado a maior parte da vida em homeschool, prática comum e legalizada nos EUA. Aos 18 anos, porém, abandonou os estudos em casa e nunca chegou a terminar o ensino médio. Ela já afirmou em entrevistas que "detestava" estudar.

Na adolescência, era focada no balé clássico, que praticava todos os dias e pretendia seguir como profissão. Uma contusão, no entanto, a fez desistir do sonho e ela decidiu investir na carreira de modelo.

CASAMENTO PRECOCE

Aos 21 anos, Hailey casou-se com Justin Bieber, na época com 23. Os dois se conheceram na adolescência e tiveram um relacionamento com idas e vindas. O cantor chegou a intercalar dois namoros com a mesma pessoa, Selena Gomez, antes de reatar de vez com Hailey e casar-se com ela.

Na época, Hailey afirmou que, apesar da pouca idade, já tinha "vivido tudo o que tinha para viver" e que portanto já se sentia pronta para ter uma vida de casada.

Hailey é casada com Justin desde 2018, e confessou em uma entrevista recente que eles querem muito ter filhos. Mas a modelo admitiu que só de pensar no assédio que vão sofrer, fica em pânico de ter uma família sob a mira do público. Hailey disse que está preocupada com tudo que eles podem enfrentar por causa dos comentários negativos que ela e o cantor recebem constantemente na internet.

O fato é que a obsessão dos fãs em ver um herdeiro na família tem deixado a modelo ansiosa.

Questionada pela revista "Style" do jornal "Sunday Times", Hailey abriu o jogo: "Eu literalmente choro sobre isso o tempo todo. Eu quero muito ter filhos, mas fico com medo. Basta que as pessoas digam coisas sobre meu marido ou meus amigos. Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança", comentou.

Ela disse: "[A maternidade] é algo que anseio. É também uma coisa tão privada e íntima. Virá quando tiver que acontecer. Deixe-me fazer o que eu quiser com meu corpo e vocês podem fazer o que quiserem com seus corpos".

