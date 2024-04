Deborah Secco revela desejo inusitado após término e divide opiniões

Após o anúncio do fim de seu casamento de nove anos com Hugo Moura, a atriz Deborah Secco utilizou as redes sociais para compartilhar uma vontade inusitada que dividiu opiniões entre os internautas.

Na quinta-feira (4), através do X, plataforma similar ao Twitter, Deborah revelou ter acordado com um desejo peculiar: "Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?".

A declaração da atriz recém-solteira gerou diversas reações. Alguns seguidores entraram na brincadeira e se identificaram com a vontade de beijar, enquanto outros criticaram a forma como Deborah expressou seu desejo.

"Que coincidência", disse um internauta. "Todo dia", afirmou outro. "A gente já entendeu que você transa. Não precisa forçar todo dia", apontou um seguidor. "Não precisa ficar falando não", ressaltou outro.

Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015 e são pais de Maria Flor, de oito anos.