Irmã de Liam Payne soube da morte através dos jornais: "Sem reação"

Nicola Payne, irmã de Liam Payne, quebrou o silêncio nesta segunda-feira, 21, e lamentou a morte do ex-integrante dos One Direction. Nicola revelou que soube da tragédia pelas notícias: "Quando vi no meu celular que você tinha partido, fiquei em choque. Queria tanto que fosse mentira", desabafou.

Ela admitiu que passou dias torcendo para que tudo não passasse de um engano: "Esperava que fosse um erro, que alguém tivesse se confundido. Você era bom demais para este mundo, um verdadeiro anjo que vivia para fazer as pessoas felizes. Sua generosidade tocou todos que tiveram o privilégio de te conhecer, e a quantidade de pessoas confirmando isso só reforça o que sempre soubemos."

Nicola mencionou a falta de fotos juntos, algo que, segundo ela, era evitado pela família para não colocar Liam em situações desconfortáveis: "Não queríamos que você se sentisse numa sala cheia de fãs, mas éramos, e sempre seremos, seus maiores admiradores."

Ela ainda ressaltou o talento e a dedicação do irmão: "Você vivia com o lema de que não valia a pena fazer nada se não fosse brilhante, e você foi brilhante em tudo. Infelizmente, este mundo pode ser cruel e rápido para julgar alguém com base em poucos segundos de vídeo, como se isso os tornasse capazes de te conhecer. Nós te conhecíamos, te amávamos."

Por fim, Nicola expressou seu desejo de que Liam tenha encontrado paz: "Espero que, finalmente, você tenha encontrado a paz aí em cima e continue cuidando de nós, como sempre fez. Vamos garantir que Bear saiba quem você era e o quanto o amava, essa é a nossa promessa.

Liam Payne faleceu na semana passada após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

